НАТО проводит курсы в Баку

В рамках утвержденной Министерством обороны Азербайджана программы сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО на 2021 год в Военной академии Вооруженных сил мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме (Нидерланды) был проведен курс «Военные связи с общественностью».

Как сообщили haqqin.az в Минобороны, участникам курсов были представлены брифинги о совместной деятельности НАТО со СМИ и общественностью. Состоялся обмен мнениями по теме, а также были выполнены групповые задания. В заключение слушателям курса были вручены сертификаты.