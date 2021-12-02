Сахиль Бабаев: повысятся и социальные выплаты по инвалидности
«Со следующего года в Азербайджане наравне с другими социальными выплатами, увеличатся пенсии, пособия по инвалидности», - заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в интервью СМИ во время церемонии открытия детского реабилитационного центра в Габале.
По словам главы ведомства, часть получателей пенсий и пособий – инвалиды.
«За прошедший период было обеспечено многократное увеличение предоставляемых им социальных выплат. Только за последние два года они выросли почти в два раза. С нового года будут увеличены все виды социальных выплат инвалидам», - сказал Сахиль Бабаев.
Министр отметил, что с начала 2022 года повышение минимальной пенсии, социальных пособий и стипендий коснется более 730 тысяч человек. Помимо этого, в начале следующего года в результате индексации произойдет увеличение, которое коснется до 95% пенсионеров (1 млн 100 тыс. человек).
«Расчет адресной помощи производится на основе критерия необходимости. По мере увеличения данного критерия происходит увеличение и суммы помощи. Это означает, что с доведением к началу нового года критерия нуждаемости до 200 манатов увеличится и объем адресной помощи, направляемой малообеспеченным семьям», - указал Бабаев.
Глава Минтруда отметил, что среднемесячная сумма адресной социальной помощи на семью за последние три года выросла на 82% и превысила 270 манатов.
«В то же время в прошлом году смягчились условия назначения адресной социальной помощи, повысилась доступность программы для малообеспеченных семей. Цель состоит в том, чтобы семьи с низким доходом могли более комфортно получать эту помощь», - заключил министр.