Сахиль Бабаев: повысятся и социальные выплаты по инвалидности

«Со следующего года в Азербайджане наравне с другими социальными выплатами, увеличатся пенсии, пособия по инвалидности», - заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в интервью СМИ во время церемонии открытия детского реабилитационного центра в Габале.

По словам главы ведомства, часть получателей пенсий и пособий – инвалиды.

«За прошедший период было обеспечено многократное увеличение предоставляемых им социальных выплат. Только за последние два года они выросли почти в два раза. С нового года будут увеличены все виды социальных выплат инвалидам», - сказал Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что с начала 2022 года повышение минимальной пенсии, социальных пособий и стипендий коснется более 730 тысяч человек. Помимо этого, в начале следующего года в результате индексации произойдет увеличение, которое коснется до 95% пенсионеров (1 млн 100 тыс. человек).