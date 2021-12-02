Израильский профессор об «омикроне»: «Очень заразен, но вакцина действует»
Новый штамм коронавируса «омикрон» очень заразен, но вакцина дает эффект, заявил директор Школы общественного здравоохранения израильского Университета имени Бен-Гуриона профессор Надав Давидович.
«Через неделю или две нам придется проанализировать ситуацию и посмотреть, что происходит в мире. Пока похоже, что вирус очень заразен, но вакцина дает эффект. Самое важное сейчас – вакцинироваться. Возможно, позже мы будем лучше контролировать ситуацию», - цитирует израильское издание «Детали» Давидовича.