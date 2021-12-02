Азербайджанскими таможенниками на границе с Ираном перехвачена крупная партия контрабандных наркотиков. Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, в результате операции на южной границе страны на Астаринском таможенном посту изъято 137 килограммов наркотического вещества героин.

Контрабанда была обнаружена в крупнотоннажном грузовике марки DAF, который транзитом через территорию Азербайджана направлялся из Ирана в Казахстан.

Водитель грузовика, перевозившего маргарин, на обычный вопрос таможенников о грузе заверил, что в транспортном средстве, которым он управлял, нет никаких запрещенных к перевозу предметов.