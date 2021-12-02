Азербайджанские таможенники перехватили наркотики на 16 миллионов фото; видео
Азербайджанскими таможенниками на границе с Ираном перехвачена крупная партия контрабандных наркотиков. Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, в результате операции на южной границе страны на Астаринском таможенном посту изъято 137 килограммов наркотического вещества героин.
Контрабанда была обнаружена в крупнотоннажном грузовике марки DAF, который транзитом через территорию Азербайджана направлялся из Ирана в Казахстан.
Водитель грузовика, перевозившего маргарин, на обычный вопрос таможенников о грузе заверил, что в транспортном средстве, которым он управлял, нет никаких запрещенных к перевозу предметов.
Однако во время осмотра транспортного средства собака кинологической службы среагировала на кабину автомобиля. В результате проверки посредством стационарного рентгеновского прибора на потолке кабины водителя были обнаружены подозрительные линии. Сотрудники таможни, проводившие досмотр транспортного средства, обнаружили в салоне 171 упаковку прямоугольной формы. Было установлено, что пакеты содержали наркотическое вещество героин общим весом 137 кг 339 грамм.
Во время допроса водитель транспортного средства признался, что наркотики были загружены в кабину грузовика в Иране. Нарушитель должен был доставить груз в Казахстан и получить за это денежное вознаграждение.
Отметим, что объем конфискованного наркотического средства оценивается на черном рынке Европы примерно в 16 миллионов манатов.
Проводится расследование.