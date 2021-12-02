МИД России обвиняет Армению: сдача Карабаха - только в воображении

"В ходе упомянутой беседы уважаемый председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян, сославшись на "мысли армянского общества" о том, что "Россия сдала Карабах ", заявил: "Если бы кто-то (в Армении) собирался что-то сдавать, было несколько вариантов это сделать, включая план Лаврова". В то же время он подчеркнул, что никто ничего не сдавал", - цитирует российское министерство РИА Новости.

Ранее в ходе встречи с представителями российских СМИ глава армянского парламента Ален Симонян, упомянув некий "план Лаврова", связал с Россией "сдачу Карабах а".

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на высказывания главы парламента Армении о некоем "плане Лаврова", заявив, что трудно комментировать то, что существует не в действительности, а только в воображении.

В российском МИД указали, что "трудно комментировать то, что существует не в действительности, а в воображении. К таким воображаемым реалиям относится и "план Лаврова", добавив, что нельзя говорить о "сдаче", так как речь шла о поэтапном разрешении карабахского конфликта.

В МИД РФ напомнили, что последнюю редакцию плана урегулирования сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. Как заявили в МИД РФ, "предусматривалось возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, на втором – двух в обязательной увязке с определением статуса Нагорного Карабаха (НК)".

"Среди других элементов плана – признание за НК прав, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность его населения; участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ; снятие блокады; открытие границ; принятие сторонами обязательств о неприменении силы; решение вопроса о ширине и статусе Лачинского коридора с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов", - напомнили в российском министерстве.

"Что касается статуса НК, то лежавшие до осени 2020 года на столе переговоров предложения предусматривали буквально следующее: определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязывающий характер в соответствии с нормами и принципами международного права", - добавили в МИД.

"Данные предложения, хотя полного согласия и не удалось достичь, не отвергли ни в Армении, ни в Азербайджане", - указали в российском МИД.

"Факты красноречивы: упущена масса возможностей для мирного урегулирования, причем не по вине Российской Федерации", - заметили в министерстве, призвав: "Еще раз сравните упомянутые предложения сопредседателей с нынешней ситуацией и делайте выводы".

"МИД России всегда с уважением относится к общественному мнению других стран, даже если с ним не согласны. Это верно вдвойне, когда речь идет о наших союзниках и друзьях, к каковым относится Армения", - указали в министерстве.

"Вызывает глубокое сожаление то, что некоторые армянские политики не только не опровергают абсурдные "мысли" насчет "сдачи" Россией не принадлежащего ей Нагорного Карабаха, а, по сути, солидаризуются с подобными безосновательными суждениями", - отметили в МИД РФ, добавив: "Все усилия Российской Федерации, включая содействие прекращению 44-дневной войны, подписание и реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, говорят сами за себя".

"Россия крайне заинтересована помочь армянам и азербайджанцам перевернуть болезненные страницы их отношений, содействовать обеспечению мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе", - заключили в МИД РФ.