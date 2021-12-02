Министр Бабаев о реализуемых социальных реформах

В 2018-2021 годах годовые расходы на социальное обеспечение увеличились на 2,4 млрд манатов, или 60%, до 6,4 млрд манатов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в интервью СМИ во время церемонии открытия детского реабилитационного центра в Габале.

Министр отметил, что за этот период были проведены важные социальные реформы, значительно увеличены пенсии, пособия, стипендии и адресная помощь.