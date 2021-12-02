Индия прекратит производство вертолетов и купит их в России

Индия решила отказаться от производства вертолетов Ка-226Т на своей территории и вместо этого планирует приобрести уже готовые вертолеты такого типа, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в индийском правительстве.

Соответствующее решение будет обсуждаться в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на следующей неделе.

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках Россией индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях варианта Ка-226Т для ВМС.