Джейхун Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о работах в Карабахе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.
В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о постконфликтной ситуации и последних событиях в регионе, предпринятых для реализации трехстороннего заявления шагах, восстановительных, реконструкционных и реинтеграционных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях, а также о сотрудничестве с ОБСЕ.
Министр Байрамов указал, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ и проинформировал Хельгу Шмидт о восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, особенно в области экологии и защиты окружающей среды.
Министр заявил, что Азербайджан открыт к сотрудничеству с ОБСЕ, у которой имеется мандат на оказание помощи в процессе постконфликтного восстановления и реконструкции.
Стороны также обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня в связи с двусторонним сотрудничеством.