Джейхун Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о работах в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о постконфликтной ситуации и последних событиях в регионе, предпринятых для реализации трехстороннего заявления шагах, восстановительных, реконструкционных и реинтеграционных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях, а также о сотрудничестве с ОБСЕ.