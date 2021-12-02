Основная философия линейки новых холодильников Samsung Bespoke — это персонализация бытового прибора под ваши требования. Поэтому неудивительно, что в переводе с английского Bespoke означает «индивидуальный». Так новинка становится средством самовыражения, помогает воплотить самые разные идеи интерьера и отражает уникальный характер владельца.

Технология проектирования холодильников Bespoke позволяет комбинировать и объединять модули между собой, создавая полностью персонализированное устройство, которое будет соответствовать вашему образу жизни, привычкам и количеству членов семьи. Холодильники доступны в разной цветовой гамме и в непохожих друг на друга материалах покрытия, что позволяет создать собственную идеальную эстетику домашнего интерьера.

«Позиция Samsung как бренда, создающего интерьерные устройства, продолжает укрепляться на глобальных рынках, и мы готовы продемонстрировать свое лидерство в дизайне, открывая безграничные возможности для работы с интерьером благодаря нашей концепцией Bespoke Home, – говорит Гарри Чой, руководитель группы дизайнеров в подразделении цифровых устройств Samsung Electronics. – Мы используем новые решения, чтобы превратить бытовую технику в стильные предметы интерьера, подчеркивающие индивидуальность владельцев, и в то же время позволяющие привнести элементы искусства в дом».