Холодильник Samsung Bespoke – первый бытовой прибор, подстраивающийся под ваши желания фото
Основная философия линейки новых холодильников Samsung Bespoke — это персонализация бытового прибора под ваши требования. Поэтому неудивительно, что в переводе с английского Bespoke означает «индивидуальный». Так новинка становится средством самовыражения, помогает воплотить самые разные идеи интерьера и отражает уникальный характер владельца.
Технология проектирования холодильников Bespoke позволяет комбинировать и объединять модули между собой, создавая полностью персонализированное устройство, которое будет соответствовать вашему образу жизни, привычкам и количеству членов семьи. Холодильники доступны в разной цветовой гамме и в непохожих друг на друга материалах покрытия, что позволяет создать собственную идеальную эстетику домашнего интерьера.
«Позиция Samsung как бренда, создающего интерьерные устройства, продолжает укрепляться на глобальных рынках, и мы готовы продемонстрировать свое лидерство в дизайне, открывая безграничные возможности для работы с интерьером благодаря нашей концепцией Bespoke Home, – говорит Гарри Чой, руководитель группы дизайнеров в подразделении цифровых устройств Samsung Electronics. – Мы используем новые решения, чтобы превратить бытовую технику в стильные предметы интерьера, подчеркивающие индивидуальность владельцев, и в то же время позволяющие привнести элементы искусства в дом».
Кастомизируемый дизайн холодильника хорошо дополняет продуманная эргономика внутреннего пространства и функциональность:
- All Around Cooling — позволяет равномерно охлаждать каждый уголок рабочей камеры. Охлажденный воздух циркулирует через множество вентиляционных отверстий, имеющих выходы на каждую полку, благодаря чему в холодильнике поддерживается постоянная температура. В результате продукты остаются свежими в течение длительного периода времени.
- Metal Cooling – это металлическая панель на задней стенке холодильника, которая обеспечивает его дополнительным источником холода и делает внутреннее пространство еще более стильным. Благодаря действию панели даже при частом открывании дверцы холод в камере удерживается дольше, а оптимальная температура восстанавливается быстрее.
SpaceMax — система термоизоляции увеличивает внутреннее пространство, тогда как внешние размеры и энергоэффективность остаются прежними.
- No frost — помогает поддерживать оптимальную температуру во всех отделениях холодильника, улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает образование льда на внутренних стенках. Кроме того, эта система почти в два раза ускоряет охлаждение рабочих камер, благодаря чему уменьшаются затраты электроэнергии на охлаждение.
- Power Freeze — автоматически устанавливает температуру внутри морозильной камеры для создания быстрого и очень холодного потока воздуха для глубокой заморозки продуктов.
Ещё одна важная особенность техники BESPOKE — экономное энергопотребление и низкий уровень шума. Инверторный компрессор регулирует интенсивность работы холодильника, чтобы он тише работал и дольше использовался. Также на мотор имеется 10 летняя гарантия от производителя.
Дополнительную информацию о холодильниках BESPOKE можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal. Новые холодильники BESPOKE уже доступны к продаже у официальных дистрибьюторов.