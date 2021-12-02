Проект будет реализован совместно Госагентством занятости и Агентством DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), ОАО «Азерсу», Бакинским инженерным университетом, ООО «FORIELLA» и производственным объединением «Организация предпринимателей-инвалидов».

С целью интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья и уязвимых социальных групп, а также поощрения деятельности социального предпринимательства в Азербайджане стартовал новый проект – «Поддержка предпринимателей-инвалидов». Об этом сообщает сайт Министерства труда и социальной защиты населения.

3 декабря, в Международный день лиц с инвалидностью, был представлен проект «поддержка предпринимателей-инвалидов». В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур, лица с ограниченными возможностями и предприниматели.

Председатель Правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев и председатель ПО «Организация предпринимателей-инвалидов» Мирза Мамедвелиев отметили, что проект направлен на интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья и представителей уязвимых социальных групп в общество, повышение их бизнес-ориентированных знаний и навыков, поддержка новых бизнес инициатив.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством занятости, агентством устойчивого оперативного социального обеспечения, KOBIA, ОАО «Азерсу», Бакинским инженерным университетом, ООО «FORIELLA» и общественным объединением «Организация предпринимателей-инвалидов» о сотрудничестве в рамках проекта «Поддержка предпринимателей-инвалидов».

В рамках мероприятия также были вручены благодарственные письма группе предпринимателей, оказавших поддержку в трудоустройстве лиц, относящихся к уязвимой социальной категории, были даны ответы на интересующие участников вопросы.

В рамках проекта лица с ограниченными возможностями, заинтересованные в ведении предпринимательской деятельности, получат возможность выучиться на мастера ковроткачества, портного, фото-и видеооператора, мастера по ремонту бытовой и электронной техники. С этой целью партнерами проекта будут предоставлены профессиональные тренинги для участников, помощь в разработке бизнес-плана, консультационные услуги в области управления и развития предпринимательской деятельности. Лица, успешно прошедшие обучение, будут обеспечены соответствующим оборудованием Государственным агентством по трудоустройству в рамках программы самозанятости.