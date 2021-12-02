Подросток, шантажировавший совершившую суицид Фидан Нафталиеву, арестован

27 ноября около 15:00 в прокуратуру поступила информация о том, что Фидан Нафталиева (2003 г.р.) покончила жизнь самоубийством, бросившись с 10-го этажа жилого дома.

18-летнюю девушку шантажировали интимным видео, которое было размещено в группе одной из социальных сетей.

Как сообщили haqqin.az в Генеральной прокуратуре, проведенным расследованием установлено, что К.И. (2004 года рождения) 21 ноября текущего года, похитив мобильный телефон Фидан Нафталиевой и незаконно получив информацию, являющейся тайной личной жизни последней, систематически унижал ее достоинство, чем довел ее до самоубийства.

К.И. было предъявлено обвинение по статьям 125, 156.1 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 177.2.5 (кража) и 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов) Уголовного кодекса. В его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственно-оперативные мероприятия.