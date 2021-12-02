На следующий день после визита делегации Совета высшего образования Турции в Азербайджан гости вместе с делегацией Министерства образования посетили Клинику педагогической хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ). Об этом сообщили в Министерстве образования.

В ходе визита ректор АМУ Гарай Гарайбейли проинформировал гостей об истории, деятельности университета, образовательном и учебном процессе, созданном в соответствии с международными стандартами. Гости также ознакомились с условиями, созданными для обучения и практики студентов в Учебно-хирургической клинике АМУ.