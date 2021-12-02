Визит делегации Совета высшего образования Турции в Азербайджан продолжается ФОТО
На следующий день после визита делегации Совета высшего образования Турции в Азербайджан гости вместе с делегацией Министерства образования посетили Клинику педагогической хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ). Об этом сообщили в Министерстве образования.
В ходе визита ректор АМУ Гарай Гарайбейли проинформировал гостей об истории, деятельности университета, образовательном и учебном процессе, созданном в соответствии с международными стандартами. Гости также ознакомились с условиями, созданными для обучения и практики студентов в Учебно-хирургической клинике АМУ.
Во второй половине дня была проведена пресс-конференция для информирования общественности о переговорах, состоявшихся во время визита. Выступая на пресс-конференции, министр образования Эмин Амруллаев сообщил, что по поручению глав государств Азербайджана и Турции проведены переговоры о создании совместного азербайджано-турецкого высшего учебного заведения.
В свою очередь, председатель Турецкого совета по высшему образованию Эрол Озвар также отметил, что состоялись широкие обсуждения по созданию совместного университета и сказал, что в целом есть несколько новых инициатив по углублению сотрудничества между двумя странами в сфере высшего образования.