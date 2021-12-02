Эрдоган и Путин обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

«Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров Турции и России. Стороны обсудили развитие событий в Сирии, Ливии, на Украине, а также ситуацию в Закавказье», – передает телеканал.

Также отмечается, что Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения между двумя странами и оценили шаги, направленные на их развитие.