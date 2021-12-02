В Каспийском море обнаружены человеческие останки

В Каспийском море были обнаружены и извлечены из воды человеческие останки. Об этом АПА сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Тело было обнаружено некоторое время назад, извлечено из воды, но личность пока не установлена. В настоящее время ведется расследование», – отметил И. Ахмедов.

Он также добавил, что это не сотрудник SOCAR, который пропал без вести 1 декабря.