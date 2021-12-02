Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку ВИДЕО
В Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных самолета Hürkuş производства турецкой компании TUSAŞ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
3 декабря в День высокопоставленных наблюдателей в воинской части ВВС были выполнены показательные полеты военных самолетов Hürkuş.
В мероприятии приняли участие заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в нашей стране Джахит Багчи, военный атташе генерал-майор Закария Ялчин и другие.
Был представлен брифинг о тактико-технических характеристиках и принципе работы учебного самолета Hürkuş.
Затем военные летчики братских стран выполнили совместные показательные полеты в воздушном пространстве нашей страны.
Генерал-лейтенант Р.Таиров высоко оценил подготовку пилотов и пожелал им успехов на службе.