Отдел политики 20:36

Как сообщили только что, между президентами Турции и России – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным состоялись телефонные переговоры, анонсированные как попытка Анкары выработать взаимоприемлемые посреднические инициативы в российско-украинском конфликте. Характерно, что после рижского саммита НАТО, на котором было принято решение усилить Североатлантический блок в концептуальном и военном плане, эта новость приобретает дополнительный контекст. Следует сказать, что Турция со своей геополитической позицией всегда была особым членом НАТО. Как, впрочем, и Франция при президенте Шарле де Голле, когда она демонстративно вышла из военной структуры НАТО, сохраняя членство только в политическом блоке этой структуры.

Заметим, что в новой стратегической концепции НАТО, охватывающей период до 2030 года, будут отражены пять позиций, откровенно не совпадающих с внешней политикой Турции последнего десятилетия. В тексте концепции значатся такие пункты, как защита "либеральных свобод и законов", которым угрожают авторитарные режимы, наличие угрозы со стороны Пекина и Москвы, проявляющих "агрессию" за границей и "деспотичность" дома, необходимость снижения поставок российского газа и т.п. Казалось бы, все идет к тому, что Анкару могут заставить выбирать свое окончательное место между «атлантическим» и «евразийским» сообществами. В то же время все понимают, что выходить из НАТО, который по-прежнему является флагманской структурой мировой безопасности, Турция не станет. Но тогда какая же роль в рядах Североатлантического союза отведена строптивой Анкаре? Некоторые аналитики видят в Турции «троянского коня» Путина внутри НАТО. Звучит, кстати, не так уж и экстравагантно, если учесть нежелание Анкары подписывать документы с пакетами антироссийских экономических санкций.

С другой стороны, планы размещения на территории Восточной Европы американских ракет средней дальности, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ, военная "накачка" Киева и симметричное подтягивание к границе с Украиной 100-тысячного формирования российских вооруженных сил для "ответного удара" – достаточно серьезный и долговременный вызов, чтобы вынудить Евросоюз, а также руководство НАТО позитивно закрыть глаза на непредсказуемость Эрдогана и рассматривать включение Турции в повестку переговоров вокруг Украины. Что не противоречит и позиции России, намеренной предотвратить эскалацию на своих восточных рубежах с помощью долгосрочных, юридически обязывающих гарантий безопасности, проект которых сейчас готовят в Москве. Словом, Турция может стать максимально удобным и эффективным посредником как для Москвы, чьи взгляды на мировой порядок мало отличаются от позиций Анкары, так и для Брюсселя, в распоряжении которого сегодня нет переговорщика, способного вести равный и, главное, продуктивный диалог с Путиным. Еще одним «цементирующим» фактором, позитивно влияющим на российско-турецкие отношения, являются последствия проактивной внешней политики, одинаково ощутимо ударившие по национальным валютам обеих государств. Для сравнения, ВВП на душу населения Турции, который в 2014 году составлял 12,6 тысячи долларов, снизился в 2020-м до 9 тысяч. Характерно, что кризис с валютой и экономикой Турции начался в 2014 году, когда примерно те же проблемы возникли и у России, в которой после интеграции Крыма подушевой ВВП с 15 тысяч долларов рухнул до 9,8 тысяч.