В Ясамале произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

В Ясамальском районе Баку возник пожар в 4-комнатной квартире общей площадью 150 кв.м. на третьем этаже многоэтажного жилого здания. В результате происшествия в одной из комнат квартиры сгорели предметы домашнего обихода на площади 12 кв.м, балконная дверь и оконная рама. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной пожарной охраны обнаружили обгоревшее тело Сархада Абдуллаева (1945 г.р.). Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен.

По факту ведется расследование.