Байдена заразил внук

Президент США Джо Байден сообщил в пятницу во время выступления в Белом доме, что подхватил простуду от внука. Глава государства заверил, что регулярно тестируется на заражение коронавирусом, пишет ТАСС.

Журналист попросил американского лидера объяснить, почему у него голос хриплый. "Я в порядке. Я каждый день сдаю тест, тест на коронавирус", - ответил Байден. Президент США пояснил, что у его внука, которому сейчас полтора года, простуда. По словам, Байдена, "внук любит целовать дедушку". "Это всего лишь простуда", - подчеркнул 79-летний Байден, говоря о своем состоянии.