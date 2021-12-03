Кремль анонсировал встречу Путина и Байдена

Дата встречи по видеосвязи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видеоконференцсвязи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с противоположной стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить. Эта встреча достаточно активно готовится", – отметил Ушаков.