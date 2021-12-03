Аббасов попался на краже сумки из автомобиля с более чем 10 тыс. манатами
В 26-е отделение полиции Ясамальского РУП обратился гражданин, который сообщил, что на улице И.Гутгашинлы неизвестный похитил из его автомобиля сумку, в которой было 10 530 манатов наличных денег, а также мобильный телефон стоимостью 200 манатов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники полиции оперативно выявили и задержали подозреваемого в краже ранее судимого жителя Баку Мамедали Аббасова.
Во время дачи показаний задержанный признался в содеянном. Часть украденных денег была найдена в квартире, где он проживал. Действия М.Аббасова во время совершения им преступления были зафиксированы установленными на территории камерами видеонаблюдения.
По факту ведется расследование.