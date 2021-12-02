Россия сняла ограничения на ввоз азербайджанских томатов и яблок

Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок 12 азербайджанским предприятиям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 10 декабря прошлого года ввел временные ограничения на поставки яблок и томатов из Азербайджана, т.к. в них систематически выявляли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку, напоминает ведомство.

"Россельхознадзор с 6 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий, семь из которых производят томаты, пять – яблоки", – говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день возможны отправки томатов с 211 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, яблок – с 76 компаний.