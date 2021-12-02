Снова арабы попались на незаконной охоте в Азербайджане
Группа арабов попалась за нарушение правил охоты в Азербайджане и поплатилась крупной суммой, сообщает Государственная служба экологической безопасности в пятницу.
Группа из девяти человек – восемь иностранцев и гражданин Азербайджана были задержаны за нарушение законодательства в сфере охотничьей деятельности в Саатлинском районе АР.
После задержания удалось установить личности охотников-нарушителей: ими оказались восемь граждан Кувейта и Бахрейна, а сопровождал их житель Имишлинского района Дилавер Ибишов.
По факту незаконной охоты был составлен протокол, виновные в целом были оштрафованы на сумму в 10 352 маната.
Это не первый случай незаконной охоты арабских гостей Азербайджана. Ранее в ноябре сотрудники Госслужбы экобезопасности задержали на территории Махмудчалинского охотничьего хозяйства четверых граждан Кувейта и оштрафовали их на общую сумму в четыре тысячи манатов.