В Баку таксист предложил девушке с ним отдохнуть, позже извинился перед всем народом ВИДЕО
В Баку водитель такси предложил клиентке выпить чаю и отдохнуть с ним. Кадры в связи с этим распространились в социальных сетях.
Женщина отказалась от неэтичного предложения водителя, но он настаивал на своем:
«Я говорю это из-за твоей красоты. Мы будем только пить чай, больше ничего».
Далее распространилось видео, на котором водитель такси извиняется за своей поступок.
«Любитель чая» представился Ализаде Эльшаном Байрам оглу и заявил, что сожалеет о содеянном и принес извинения всему азербайджанскому народу.