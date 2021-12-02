В Баку водитель такси предложил клиентке выпить чаю и отдохнуть с ним. Кадры в связи с этим распространились в социальных сетях.

Женщина отказалась от неэтичного предложения водителя, но он настаивал на своем:

«Я говорю это из-за твоей красоты. Мы будем только пить чай, больше ничего».