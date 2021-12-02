В ВОЗ сообщили, что омикрон-штамм обнаружили в 38 странах

По словам эксперта, согласно сведениям из Южной Африки, число заразившихся там растет. "Имеется предположение о более высокой заразности [штамма "омикрон"]", – сказала Керкхове. – Но нам необходимо понять, является ли он более или менее заразным в сравнении с вариантом "дельта", который по-прежнему доминирует в мире". Она отметила, что "омикрон" – последний по времени штамм, включенный ВОЗ в список "вариантов, вызывающих обеспокоенность", однако "будут и другие" штаммы в этом перечне, поскольку "чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей видоизменяться". В ВОЗ не исключают, что "омикрон" "может усугубить ситуацию" с заболеваемостью в Европе, где доминирует "дельта".

По словам Керкхове, поступила информация о том, что инфицирование омикрон-вариантом вызывает заболевания различной степени тяжести – "от легких до тяжелых". Кроме того, по данным из ЮАР, число госпитализаций пациентов с коронавирусом в этой стране растет. В ВОЗ хотят выяснить, связано ли это "с любыми вирусами, циркулирующими среди населения", или же тяжелое заболевание, требующее госпитализации, вызывает омикрон-вариант.