Глава Минздрава Грузии о том, нуждается ли Саакашвили в отправке за рубеж

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получает необходимую медицинскую помощь на родине и не нуждается в переводе за рубеж, заявила в пятницу глава Минздрава республики Екатерина Тикарадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2.

"Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента [Саакашвили] всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение", – цитирует слова Тикарадзе ТАСС.

На вопрос журналиста, когда планируется выписка Саакашвили из военного госпиталя Гори и его перевод в тюрьму, министр ответила, что все зависит от процесса восстановления здоровья осужденного. "На данном этапе его выписка не планируется, так как помимо начала приема пищи пациенту необходимы другие процедуры. Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка", – добавила министр.