Мурад Самедов, парламентский корреспондент 03:33

В пятницу, на очередном заседании Милли Меджлиса под председательством спикера Сахибы Гафаровой, был принят в третьем чтении бюджет страны на 2022 год. В заседании принял участие премьер-министр Али Асадов, а также члены правительства. Участники заседания почтили минутой молчания память азербайджанских офицеров, погибших в результате падения вертолета на территории Хызынского района. После того, как спикер подвела итоги визита парламентской делегации Азербайджана в Санкт-Петербург и Мадрид, была утверждена повестка дня, состоящая из 33 вопросов, 22 из которых являлись поправками к бюджету.

Тахир Миркишили, председатель парламентского Комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности, представил в третьем чтении законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022-й год», отметив, что речь идет о самом масштабном бюджете за всю историю независимого Азербайджана. Миркишили подчеркнул, что в проекте бюджета на 2022-й год доходы увеличены на 1 миллиард 358 миллионов манатов и составили 26 миллиардов 816 миллионов. Также на 1 миллиард 336 миллионов манатов увеличена расходная часть бюджета, достигшая 29 миллиардов 879 миллионов манатов. Таким образом, бюджетный дефицит спрогнозирован на уровне 3 миллиардов 63 миллионов манатов, инфляция - на уровне 4 процентов, темпы реального роста ВВП составят 3,9 процентов, а цена нефти в бюджете заложена на базисном уровне 50 долларов за баррель. Тахир Миркишили отметил, что после обсуждения проекта бюджета в первом и втором чтениях, в него были включены ряд предложений депутатов Милли Меджлиса, после чего законопроект о госбюджете был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

Затем, после короткой презентации Мусы Гулиева, депутаты приняли в третьем чтении законопроекты «О бюджете Госфонда социальной защиты на 2022-й год», «О бюджете фонда страхования от безработицы на 2022-й год», «О прожиточном минимуме на 2022-й год», а также изменения в «Налоговый кодекс», одним из которых, как уже писал haqqin.az, стало освобождение от подоходного налога материальной помощи до 10 тысяч манатов, оказываемой членам семей шехидов и военнослужащим с инвалидностью. После принятия серии законопроектов, входящих в бюджетный пакет, перед депутатами выступил премьер-министр Али Асадов, отметивший продуктивность обсуждения госбюджета в Милли Меджлисе, а также оперативную реакцию кабинета министров на замечания и уточнения, высказанные парламентариями, большая часть которых была включена в итоговую редакцию госбюджета на 2022 год. В ходе выступления, премьер-министр Асадов отметил, что с пониманием относится к недовольству пользователей соцсетей ростом цен. «По подсчетам ООН и других международных организаций, рост цен в мире достиг за последние 30 лет максимального уровня, - подчеркнул Али Асадов. - Поэтому особое внимание правительства будет сосредоточено на обеспечении продовольственной безопасности граждан республики. В связи с ростом цен, кабинет министров Азербайджана принимает и будет принимать все необходимые упреждающие меры. В частности, в целях пресечения искусственного роста цен, планируется значительно сократить долю импорта и наращивать собственное производство».

Премьер отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в госбюджете на 2022 год предусмотрены значительные средства, а также усилен контроль над выделением субсидий. Перечисляя стоящие перед Азербайджаном задачи первостепенной важности, премьер-министр назвал открытие Зангезурского коридора, завершение газификации во всех районах республики, усиление военного строительства, улучшение условий жизни военнослужащих... Али Асадов впервые рассказал о средствах, выделяемых правительством республики на борьбу с коронавирусом. По утверждению премьер-министра, только в систему здравоохранения было направлено в рамках борьбы с COVID-19 свыше 1,6 миллиарда манатов. При этом, на данный момент на вакцинацию населения в борьбе с пандемией уже выделено 433 миллионов манатов. Али Асадов заверил депутатов, что деловое и эффективное сотрудничество в бюджетном процессе между правительством и парламентом будет продолжено впредь и поблагодарил депутатов Милли Меджлиса за ценные идеи и предложения. После выступления Али Асадова в парламенте продолжилось обсуждение других вопросов. Следует отметить дебаты вокруг обсуждения поправок к закону «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», согласно которым 5 процентов средств, возвращенных в госбюджет в результате предварительных следствий, будут перечисляться в бюджет спецслужб.