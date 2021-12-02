Али Асадов о росте цен, а депутаты вокруг КГБ парламентский час
В пятницу, на очередном заседании Милли Меджлиса под председательством спикера Сахибы Гафаровой, был принят в третьем чтении бюджет страны на 2022 год.
В заседании принял участие премьер-министр Али Асадов, а также члены правительства.
Участники заседания почтили минутой молчания память азербайджанских офицеров, погибших в результате падения вертолета на территории Хызынского района.
После того, как спикер подвела итоги визита парламентской делегации Азербайджана в Санкт-Петербург и Мадрид, была утверждена повестка дня, состоящая из 33 вопросов, 22 из которых являлись поправками к бюджету.
Тахир Миркишили, председатель парламентского Комитета по экономической политике, предпринимательству и промышленности, представил в третьем чтении законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022-й год», отметив, что речь идет о самом масштабном бюджете за всю историю независимого Азербайджана.
Миркишили подчеркнул, что в проекте бюджета на 2022-й год доходы увеличены на 1 миллиард 358 миллионов манатов и составили 26 миллиардов 816 миллионов. Также на 1 миллиард 336 миллионов манатов увеличена расходная часть бюджета, достигшая 29 миллиардов 879 миллионов манатов. Таким образом, бюджетный дефицит спрогнозирован на уровне 3 миллиардов 63 миллионов манатов, инфляция - на уровне 4 процентов, темпы реального роста ВВП составят 3,9 процентов, а цена нефти в бюджете заложена на базисном уровне 50 долларов за баррель.
Тахир Миркишили отметил, что после обсуждения проекта бюджета в первом и втором чтениях, в него были включены ряд предложений депутатов Милли Меджлиса, после чего законопроект о госбюджете был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
Затем, после короткой презентации Мусы Гулиева, депутаты приняли в третьем чтении законопроекты «О бюджете Госфонда социальной защиты на 2022-й год», «О бюджете фонда страхования от безработицы на 2022-й год», «О прожиточном минимуме на 2022-й год», а также изменения в «Налоговый кодекс», одним из которых, как уже писал haqqin.az, стало освобождение от подоходного налога материальной помощи до 10 тысяч манатов, оказываемой членам семей шехидов и военнослужащим с инвалидностью.
После принятия серии законопроектов, входящих в бюджетный пакет, перед депутатами выступил премьер-министр Али Асадов, отметивший продуктивность обсуждения госбюджета в Милли Меджлисе, а также оперативную реакцию кабинета министров на замечания и уточнения, высказанные парламентариями, большая часть которых была включена в итоговую редакцию госбюджета на 2022 год.
В ходе выступления, премьер-министр Асадов отметил, что с пониманием относится к недовольству пользователей соцсетей ростом цен.
«По подсчетам ООН и других международных организаций, рост цен в мире достиг за последние 30 лет максимального уровня, - подчеркнул Али Асадов. - Поэтому особое внимание правительства будет сосредоточено на обеспечении продовольственной безопасности граждан республики. В связи с ростом цен, кабинет министров Азербайджана принимает и будет принимать все необходимые упреждающие меры. В частности, в целях пресечения искусственного роста цен, планируется значительно сократить долю импорта и наращивать собственное производство».
Премьер отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в госбюджете на 2022 год предусмотрены значительные средства, а также усилен контроль над выделением субсидий.
Перечисляя стоящие перед Азербайджаном задачи первостепенной важности, премьер-министр назвал открытие Зангезурского коридора, завершение газификации во всех районах республики, усиление военного строительства, улучшение условий жизни военнослужащих...
Али Асадов впервые рассказал о средствах, выделяемых правительством республики на борьбу с коронавирусом. По утверждению премьер-министра, только в систему здравоохранения было направлено в рамках борьбы с COVID-19 свыше 1,6 миллиарда манатов. При этом, на данный момент на вакцинацию населения в борьбе с пандемией уже выделено 433 миллионов манатов.
Али Асадов заверил депутатов, что деловое и эффективное сотрудничество в бюджетном процессе между правительством и парламентом будет продолжено впредь и поблагодарил депутатов Милли Меджлиса за ценные идеи и предложения.
После выступления Али Асадова в парламенте продолжилось обсуждение других вопросов.
Следует отметить дебаты вокруг обсуждения поправок к закону «О разведывательной и контрразведывательной деятельности», согласно которым 5 процентов средств, возвращенных в госбюджет в результате предварительных следствий, будут перечисляться в бюджет спецслужб.
Недовольство по этому вопросу озвучил депутат Фазиль Мустафа, отметивший, что после назначения Али Нагиева главой СГБ, эта служба стала структурой, обслуживающей государственные интересы. Фазиль Мустафа напомнил, что ранее она отличалась негативными действиями и незаконными притеснениями бизнесменов. Что же касается нынешней деятельности Службы госбезопасности, то, по мнению депутата, средства для повышения зарплат и улучшения жилищных условий сотрудников разведки и контрразведки должны выделяться из госбюджета.
«Эти разговоры про 5 процентов пора прекратить», - заявил депутат, которому возразил вице-спикер Али Гусейнли, отметивший, что упомянутые пять процентов, как раз-таки, будут выделяться из бюджета.
Позицию вице-спикера поддержали депутаты Сиявуш Новрузов и Зияфет Аскеров, отметившие необходимость увеличения средств, выделяемых органам безопасности.
Парламент принял еще несколько законопроектов, носивших сугубо технический характер, после чего заседание Милли Меджлиса было объявлено завершенным.