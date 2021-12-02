Байден заявил, что не уважает принципы России

Президент США Джо Байден сообщил, что не уважает ничьи «красные линии» в контексте Украины, передает ТАСС

Американского лидера попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

«Я не признаю ничью красную линию», – сказал Байден.

Он добавил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор».

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», – сказал глава американского государства.