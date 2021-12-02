В бакинской квартире обнаружен труп

В одной из квартир в Сабунчинском районе столицы нашли тело. Как передает Министерство по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в одной из квартир на территории района человек остался в беспомощном состоянии за закрытыми дверями.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска выломали дверь, обнаружили за закрытыми дверьми тело человека, личность которого пока не установлена, и передали его по назначению.