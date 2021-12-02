Разведка США: война между Россией и Украиной неизбежна

Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное нападение на Украину с нескольких фронтов уже в 2022 году. По мнению источников, Москва планирует привлечь к этой операции около 175 тысяч своих военных. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на информированного представителя Администрации президента Джо Байдена.

«Планируется передвижение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и т.д. Это подтверждают и данные документа разведки», – говорится в статье.