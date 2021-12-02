Мужчина из Гейчая совершил преступление через 15 минут после освобождения из тюрьмы

В Шекинском районе у местного жителя угнали автомобиль. Об этом сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль на территории села Ениарх Агдашского района. В качестве подозреваемого был задержан житель города Гейчай Гейдар Гейдарли.

В ходе расследования выяснилось, что Гейдарли, ранее осужденный по различным статьям Уголовного кодекса, вышел на свободу после отбытия наказания и примерно через 15 минут после выхода из тюрьмы угнал автомобиль, чтобы поехать к себе домой в Гейчайский район. По дороге шина автомобиля лопнула, и Гейдарли был вынужден оставить машину у обочины дороги, где ее и обнаружили сотрудники полиции.

По факту возбуждено уголовное дело.