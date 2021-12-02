Джавад Шабири, автор haqqin.az 11:55

Начавшийся 29 ноября в Вене новый раунд переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы приостановлен. Как сообщается, он будет возобновлен на следующей неделе. А во время «технической паузы» участники переговоров, включая США и Иран, могут провести консультации со своими правительствами и определить, что делать дальше. Американский госсекретарь Энтони Блинкен не смог вчера скрыть своего разочарования «неуступчивостью» Тегерана на венских переговорах: «За последние пару дней мы не увидели, что Иран серьезно относится к возвращению в ядерную сделку, а потому мы завершаем этот раунд».

Похоже, в Белом доме серьезно просчитались в отношении того, как далеко иранцы готовы зайти в уступках США ради отмены санкций – и теперь, вместе со своими европейскими коллегами, откровенно растеряны. Иран на своих требованиях стоит как скала. А на претензии о том, что на предыдущих шести раундах все уже было решено, небрежно отмахивается: «Какие решения и договоренности? Это был просто черновик». Иранская делегация прилетела в Вену с личными инструкциями Верховного лидера, суть которых, по всей видимости, сводится к тому, что, во-первых, без отмены всех санкций, введенных в 2018 году, после того, как США вышли из ядерной сделки, известной также как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - обсуждение иранской ядерной программы не имеет смысла. А, во-вторых, никаких переговоров о региональной политике Ирана и его ракетной программе не будет. Ни сейчас, ни в будущем. И вообще, тонко намекнули иранцы еще в минувшую среду, если американцы так хотят убедить нас в своей доброй воле и серьезных намерениях – то пусть разморозят наши активы в размере десяти миллиардов долларов, которые находятся в США. После чего американские дипломаты окончательно впали в прострацию. Все их попытки объяснить дипломатам Ирана, что часть санкций связана не с ядерной программой, а с ракетным технологиями, атаками на нефтяные объекты в Персидском заливе, поддержкой Ираном хуситов в Йемене и нарушениями прав человека – отскакивают от иранских переговорщиков как от стенки горох.