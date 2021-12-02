Одним из участников прошедшего в Баку Форума «Мир во имя культуры» был президент американского Фонда этнического понимания раввин Марк Шнайер. После мероприятия, проходившего в Университете ADA, гостя принял президент Ильхам Алиев . А чуть позже Шнайер согласился ответить на вопросы haqqin.az.

«Президент Алиев – великий лидер, – делится он своими впечатлениями от встречи с главой государства. – Он руководит Азербайджаном так, что страна стала образцом межкультурного и межрелигиозного сосуществования. Благодарю Ильхама Алиева за его отношение к еврейской общине Азербайджана. В ходе нашей встречи он сообщил мне, что будет выделена дополнительная финансовая поддержка еврейской школе в Баку. Также он заявил, что 27 января 2022 года Азербайджан присоединится к другим странам, которые будут отмечать Международный день памяти Холокоста. Еще одна новость: это открытие Торгового и туристического дома Азербайджана в Тель-Авиве».

По словам Шнайера, форум «Мир во имя культуры», организованный Азербайджаном, является «еще одним примером того, что Азербайджан – лидер в вопросе религиозного и культурного сотрудничества».

«И ведь Азербайджан лидирует не только среди мусульманских стран, но и во всем мире. Многие государства могут взять за основу ту модель толерантности, которая есть в Азербайджане. В вашей стране самая большая еврейская община среди 57 мусульманских стран, и это, конечно же, еще более благоприятно настраивает Израиль и американских евреев по отношению к Азербайджану».

Можно ли сказать, что после войны в Карабахе отношения между Азербайджаном и Израилем стали еще крепче? Отвечая на этот вопрос, Марк Шнайер заявил: «И отношения между Азербайджаном и Израилем стали более тесными, и отношения между Азербайджаном и еврейской общиной США тоже. Американские евреи и Израиль стоят рядом с президентом Алиевым, Республикой Азербайджан и азербайджанским народом. Азербайджан – большой друг еврейского народа».

Если у армян в США есть сильное лобби, то у Азербайджана, по словам американского раввина, мощная поддержка еврейской общины.

«Американские евреи очень гордятся своей поддержкой и преданностью Азербайджану», - заключил Шнайер.