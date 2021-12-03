Синоптики предупреждают метеочувствительных людей

В Баку и на Апшеронском полуострове 5 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает haqqin.az со ссылкой на Национальную службы гидрометеорологии.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление снизится с 763 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Также сообщается, что 5-6 декабря на Апшеронском полуострове ожидается усиление ветра гилавар, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.