Госпогранслужба о состоянии пострадавших во время крушения вертолета

В госпитале Государственной пограничной службы Азербайджана продолжается лечение пострадавших в крушении военного вертолета «Ми-17» полковник-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время военнослужащие чувствуют себя нормально, делается все необходимое для их полного выздоровления и скорейшего возвращения на службу», – говорится в сообщении.

Напомним, утром 30 ноября при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы. В результате происшествия погибли 14 человек, двое получили ранения.