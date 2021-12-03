Переговоры в Вене о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, а по простому ядерной сделки 2015 года, уткнулись в тупик. До среды стороны взяли перерыв, чтобы проконсультироваться со своими правительствами, но позиция Ирана не внушает надежды на дальнейший успех.

Новое иранское руководство ужесточило свою переговорную позицию и требует снятия американских санкций, наложенных Джо Байденом и не имеющих отношения к ядерной сделке. Ирану можно предъявить нарушение взятых на себя в 2015 году обязательств и апеллировать к Совету безопасности ООН, но Иран может в ответ выйти из Договора о нераспространении и отказаться возвращаться к нему, пока того же не сделает Израиль. Таким образом, в переговорах, где принимают участие Британия, Франция, Германия, Россия и Китай, иранская сторона выдвигает требования к тем странам, которые в них участия не принимают. Это практически ставит крест на возможности достигнуть соглашения. Американская переговорная группа находится в Вене, но к переговорам не допущена, поскольку в 2018 году США по решению Дональда Трампа вышли в одностороннем порядке из ядерной сделки.

Израиль, со стороны наблюдая за происходящим, сыплет соль на раны, указывая Западу, что Иран просто специально затягивает переговоры, чтобы успеть завершить свою программу ядерного вооружения. Об этом свидетельствуют и препятствия, которые создаются для инспекторов МАГАТЭ, мониторящих иранские ядерные объекты.

В Израиле просто ждут, когда у переговорщиков иссякнет терпение, чтобы своими, хирургическими методами решить проблему. На Западе никто не хочет военного обострения в регионе, но, похоже, уже где-то и готовы с облегчением предоставить судьбу ядерной программы Ирана в руки Израиля.