Букидаева зарезала сторожа на кладбище в поселке Шаган

На кладбище в поселке Шаган произошел инцидент с нанесением ножевых ранений сторожу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Накануне в Управление полиции Хазарского района поступила информация о ранении сторожа кладбища поселка Шаган Н.Микаилова. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, была задержана подозреваемая в совершении преступления жительница Баку Ю.Букидаева.

По данному факту правоохранительными органами ведется расследование.