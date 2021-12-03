Еще в одном тендере победила неизвестная компания

Традиционные ярмарки пройдут в пяти районах Баку на специально отведенных территориях площадью 400 кв.м. Компания должна обеспечить ярмарки палатками, прилавками и скамейками, а также отопительными приборами и мобильными санузлами.

ОАО «Aqrar Tədarük və Təchizat» («Аграрная заготовка и снабжение») объявила компанию ООО Aktuary победителем в тендере по организации Новогодних ярмарок в Баку. «Туран» обращает внимание, что о компании, которая получит на реализацию проекта 200 тыс. манат, практически нет никакой информации. Не сообщается и об опыте проведения компанией подобных мероприятий.

ООО Aktuary в трех пунктах в Баку установит рекламные щиты о проведении сельскохозяйственной ярмарки. В целях информирования общественности будет распечатано 1 тыс. флаеров. Триста продавцов получат фартуки, а контролеры (30 человек) – куртки. Об этом говорится в тендерном объявлении.

ООО Aktuary (ИНН: 1602194921) учреждено в 2014 году в Баку с капиталом 10 манат. Директор является Забит Мамедов. В 2014-2015 годах компания организовала для Государственной службы страхового надзора при Минфине курсы по обучению актуарию, и получила за это в общей сложности 93 120 манат.

Примечательно, что в декабре 2019 года ОАО «Aqrar Tədarük və Təchizat» при Министерстве сельского хозяйства закупило палатки и принадлежности для организации ярмарок на 502,4 тыс. манат. В 2019-2021 годах на организацию сельскохозяйственных ярмарок было потрачено 473 тыс. манат государственных средств. Привлеченные в этих целях компании теперь имеют налоговые долги перед государственным бюджетом в особо крупных размерах. В том числе: ООО R and X (ИНН: 1305004971) – 4 082 467 манат, ООО «SİVU» (ИНН: 1000363421) - 24 992 манат и ООО «Enerji Təchizat-1» (ИНН: 7700569131) - 19 336 манат.