В ближайшее время посол России в Армении Сергей Копыркин будет отозван в Москву. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Грапарак».

«Копыркин был назначен послом в Армении в апреле 2018 года, и, похоже, это соответствует закону о дипломатической службе, так как трудовой договор с дипломатами подписывается на 3 года, а в случае с ним эти 3 года уже истекли. Однако, если государство довольно своим представителем, договор, как правило, продлевается. А российские послы при отсутствии каких-либо ЧП продолжают свою работу в странах пребывания», – пишет газета.

По версии издания, в данном случае налицо определенное недовольство, и отъезд действующего посла будет этим, в том числе, и обусловлен.