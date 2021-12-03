МВД Азербайджана о массовых жалобах женщин на таксистов

«В последние дни в социальных сетях публикуются видеоролики, на которых некоторые бакинские таксисты делают различные непристойные предложения пассажирам-женщинам». Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

Он отметил, что после обнародования данных видеороликов, в горячую линию ведомства, а также в официальные страницы МВД в социальных сетях поступили многочисленные жалобы и обращения граждан.

Глава пресс-службы ведомства заверил, что по каждой жалобе будет проведено тщательное расследование, результаты которых будут представлены общественности.