«Иран сможет воспользоваться возможностями Зангезурского коридора». Об этом в интервью иранским СМИ заявил бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.

Он отметил, что Зангезурский коридор является частью транспортного коридора Восток – Запад, и его открытие не окажет негативного влияния по вопросу ирано-армянской границы.

«Зангезурский коридор будет восстановлен в рамках территориальной целостности стран региона. Позиция Ирана такова, что страна не против восстановления дорог, оставшихся со времен СССР, и даже положительно относится к этому», – сказал экс-посол.