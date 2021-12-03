Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:22

Еще, буквально, несколько лет назад, на фоне активной фазы вооруженного конфликта в Сирии, мигрантов из этой страны встречали в Европе с распростертыми объятиями. В европейских СМИ левого толка сирийские беженцы представлялись как жертвы жестокости и несправедливости, ищущих спасение в благополучной и мирной европейской гавани. Фоторепортажи о том, с какой радостью уроженцы Старого Света встречают мигрантов, неизменно выносились на первые полосы ведущих изданий, европейские политики призывали сограждан делиться с приезжими своей жилплощадью, а тогдашний канцлер ФРГ Германии Ангела Меркель даже заявила, что Германия готова принимать сирийских беженцев вне зависимости от того, в какую именно страну ЕС они прибыли вначале.

С тех идиллических времен минуло шесть-семь лет. За это время гуманистические восторги резко сошли на нет, ибо европейцы своими глазами увидели нескончаемые социально-психологические и ментальные проблемы, связанные с процессом вживания мигрантов в развитое европейское общество, не говоря уже о сотнях тысячах преступлений, от мелких краж до организованных бандитских налетов и зверских убийств. Выяснилось, что мигранты, попадающие в Европу методами «массового прорыва», не готовы к полноценной европейской жизни, да и, собственно, не стремятся к ней. По данным германской полиции, только в 2015 году мигранты из стран Ближнего Востока совершили на территории ФРГ более 200 тысяч правонарушений. Словом, наступил момент, когда здоровый прагматизм вытеснил из массового сознания европейцев остатки идеалистических комплексов, после чего стало ясно, что весь этот массовый приток полуграмотных и подверженных агрессии людей, ищущих легкой жизни и социальных пособий, Старому Свету вообще не нужен. Но, как говорили мудрые древние китайцы, даже дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага. И этот шаг был уже сделан. А дальше, по протоптанному сирийскими беженцами нелегальному европейскому шляху, в ЕС рванулись мигранты из Афганистана, которые еще до ухода из этой страны армии США, вышли на второе место по количеству прошений на политическое убежище в странах Евросоюза.

Но благодатные для нелегальной миграции времена уже остались в прошлом, и наученные сирийским «опытом» ведущие европейские политики больше не призывали своих соотечественников делится жильем с обездоленными афганскими беженцами. «Мы видим параллельные общества. Мы видим, что приехавшие абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живет, - заявил на днях глава МИД Венгрии Петер Сиярто. - Сейчас Европейский союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам». По мнению Сиярто, Брюссель должен забрать у институтов Евросоюза право контроля за миграцией и передать его правительствам стран-членов ЕС. «Подобное решения только усилит Европейский Союз, ибо входящие в него государства способны контролировать свои границы намного надежнее и эффективнее», - считает глава МИД Венгрии.

Еще раньше позицию Венгрии, не сговариваясь с Будапештом, поддержала Австрия, на территории которой проживает одна из наиболее многочисленных афганских диаспор. «У нас по-прежнему есть проблемы с интеграцией, и поэтому мы выступаем против дополнительных приезжих, - заявил тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц. - Вена не станет повторять ошибку 2015 года, когда ЕС впустил мигрантов из Сирии и других стран Ближнего Востока. За последние несколько лет Австрия приняла 40 тысяч афганцев. Полагаю, теперь беженцам из этой страны должны оказать помощь близлежащие государства. А Брюсселю стоит укрепить внешние границы Евросоюза и бороться с нелегальной миграцией и контрабандистами». Ранее уже сообщалось, что Еврокомиссия запретила мигрантам из стран Ближнего Востока просить политическое убежище в странах, не граничащих с Беларусью, тем самым, направив нелегальных мигрантов в сторону Польши, Латвии и Литвы. По словам вице-президента Еврокомиссии Илвы Йохансон, прибывшие вообще лишены права выбирать страну проживания, поскольку у них нет законных оснований находиться на территории ЕС.