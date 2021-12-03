Для жителей «Умного села» в Зангилане будут созданы хозяйства

После возвращения в село Агалы Зангиланского района его жителей в рамках проекта «Умное село» для десятков из них будут созданы фермерские хозяйства. Об этом haqqin.az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

«Проект реализуют Государственное агентство занятости при Минтруда, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, Агентство аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства и Исполнительная власть Зангиланского района. К участию в проекте уже привлечены 30 уроженцев села Агалы. Агентство по развитию МСБ организовало для них тренинги. На следующем этапе после возвращения в село Агалы его уроженцев в рамках программы самозанятости Государственное агентство занятости обеспечит их активами по выбранным ими экономическим сферам», – говорится в сообщении ведомства.