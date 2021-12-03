Омикрон-штамм может завершить пандемию коронавируса

«Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии COVID-19», – считает профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению ученого, когда дельта-штамм уйдет, на его место может прийти «омикрон», но пандемия уже не будет столь опасной, так как если он будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена.

«В случае, если по летальности «омикрон» будет сопоставим с гриппом, тогда можно будет считать, что пандемия закончена», – считает эксперт.

Отметим, что в настоящее время в большинстве случаев заражения омикрон-штамм не приводит к тяжелому течению заболевания COVID-19.