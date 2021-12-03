«Перед началом 28-го заседания Совета министров ОБСЕ в Стокгольме, в котором принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сопредседатели Минской группы выступили с предложением провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Известно, что Азербайджан всегда выступает за диалог, и на предыдущих встречах в Нью-Йорке, Минске и Париже министр иностранных дел Азербайджана довел до сведения противоположной стороны позицию нашей страны по вопросам нормализации армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период», – сказала Лейла Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала отмену встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном.

По словам официального представителя МИД Азербайджана, за несколько часов до намеченной на 3 декабря встречи произошла провокация армянской стороны.

«Появилась информация о незаконном посещении армянскими депутатами территорий Азербайджанской Республики. Таким образом, азербайджанская сторона в ответ на эту провокацию Армении не сочла целесообразным проведение в Стокгольме встречи министров двух стран», – сказала Лейла Абдуллаева.

Она добавила, что, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги по нормализации отношений между двумя странами, Армения продолжает свои военно-политические провокации.

«Данная позиция Армении подрывает миротворческие усилия в регионе», – заключила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны.