Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой. Об этом haqqin.az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что по сигналу «Тревога» личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения.

«В соответствии со сценарием учений и на основе вводных личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов», - заявили в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в ведомстве, основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями. Поставленные задачи были успешно выполнены.