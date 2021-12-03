Пресс-секретарь Эрдогана: Турция готова организовать диалог Путина и Зеленского

«Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и выступает против любого витка напряженности между этими странами. Анкара готова сделать все для предотвращения новой эскалации ситуации в регионе». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству «Анадолу».

По словам представителя турецкого лидера, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции и напомнил о предложении президента Эрдогана, озвученном в беседе с Владимиром Путиным.

«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается», – сказал Калын.