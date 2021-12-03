Пресс-секретарь Эрдогана: Турция готова организовать диалог Путина и Зеленского
«Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной и выступает против любого витка напряженности между этими странами. Анкара готова сделать все для предотвращения новой эскалации ситуации в регионе». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью агентству «Анадолу».
По словам представителя турецкого лидера, противостояние Украины и России не отвечает интересам всего региона, в том числе Турции и напомнил о предложении президента Эрдогана, озвученном в беседе с Владимиром Путиным.
«Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям и с Москвой, и с Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается», – сказал Калын.
По его словам, последнее слово, все же, останется за самими сторонами.
«Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог Владимира Путина и Владимира Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности», - пояснил пресс-секретарь Эрдогана.
Калын подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбассе.
«Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна предпринять Россия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и накала противостояния. В противном случае пострадают все. Украина и без того понесла серьезный ущерб от противостояния последних лет, погибли тысячи людей. Вновь заявляю, что Турция, и лично президент Эрдоган, готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло», - заключил пресс-секретарь президента Турции.