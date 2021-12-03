Цены на продукты питания в Азербайджане выросли за месяц на 2.9%
В ноябре в Баку в среднем цена потребительской корзины (ПК) по 30 видам основных продовольственных товаров отечественного производства, составленной агентством ИА «Туран», повысилась на 2,9%.
На среднестатистическое повышение цены продолжает оказывать рост цен на энергоносители (бензин АИ95, электричество и газ) и завершение периода сезонной аграрной продукции.
Напомним, что накануне в своем выступлении в Милли Меджлисе премьер-министр Али Асадов объяснил рост цен с подорожанием продовольственных товаров в мире и попытками искусственного завышения на местном рынке. А.Асадов призвал к импортозамещению и борьбе с попытками искусственного завышения цен.