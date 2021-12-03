Пашинян обсуждает с партиями выход Армении из ОДКБ армянские СМИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен встретиться сегодня с представителями внепарламентских сил, чтобы обсудить два принципиально важных вопроса – вероятные риски и альтернативы прекращению членства Еревана в ОДКБ-ЕАЭС, а также меры по продвижению процесса армянской евроинтеграции. Об этом сообщает армянское издание Паст.
И хотя эта новость вступает в прямое противоречие с недавними словами Пашиняна, заявившего на пресс-конференции, что Армения не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, есть основания полагать, что инсайдерская информация, попавшая в руки журналистов «Паст», скорее всего, соответствует действительности.
Не секрет, что членство Армении в дискредитировавших себя по выражению ереванского политического бомонда структурах ОДКБ и ЕАЭС – одна из наиболее жгучих тем, обсуждаемых после войны в проправительственных и околоправительственных кругах.
И, прежде всего, потому что она напрямую стыкуется с еще одним «хитом» армянского политического дискурса – темой пресловутого «предательства» России, не защитившей Армению в 44-дневной войне.
В данный момент трудно сказать, решиться ли Армения на столь решительный шаг, как выход из ОДКБ-ЕАЭС, который, по сути, будет означать окончательный политический «развод» Еревана с Москвой.
В то же время важно учесть, что созданная по инициативе Пашиняна группа внепарламентских сил, особенно после того, как ее покинул лидер партии «Альянс» Тигран Уриханян, известный своей пророссийской позицией, уже полностью состоит из прозападных сил. Из чего следует, что политическая дорога Армении на Запад, по сути, уже проложена. Неясно только, воспользуется ли ею Никол Пашинян, или речь, все-таки, идет об очередной попытке намекнуть России, как много она может потерять и уже теряет, лишившись политической и экономической поддержки такого мощного и преданного союзника, как Армения.