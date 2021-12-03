Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен встретиться сегодня с представителями внепарламентских сил, чтобы обсудить два принципиально важных вопроса – вероятные риски и альтернативы прекращению членства Еревана в ОДКБ-ЕАЭС, а также меры по продвижению процесса армянской евроинтеграции. Об этом сообщает армянское издание Паст.

И хотя эта новость вступает в прямое противоречие с недавними словами Пашиняна, заявившего на пресс-конференции, что Армения не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности, есть основания полагать, что инсайдерская информация, попавшая в руки журналистов «Паст», скорее всего, соответствует действительности.

Не секрет, что членство Армении в дискредитировавших себя по выражению ереванского политического бомонда структурах ОДКБ и ЕАЭС – одна из наиболее жгучих тем, обсуждаемых после войны в проправительственных и околоправительственных кругах.