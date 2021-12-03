Ильхам Алиев изменил состав Наблюдательного совета Промышленной Корпорации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета «Азербайджанской Промышленной Корпорации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Согласно документу, в соответствии с пунктом 5.2 «Устава ОАО «Азербайджанская Промышленная Корпорация», утвержденного указом президента Азербайджанской Республики от 4 декабря 2017 года №1704, утверждается нижеприведенный состав Открытого Акционерного Общества «Азербайджанская Промышленная Корпорация».
Председатель наблюдательного совета:
Натиг Амиров - помощник президента Азербайджанской Республики – глава отдела по экономической политике и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики.
Члены Наблюдательного совета:
Инам Керимов - министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджанской Республики
Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики
Халид Ахадов – помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики
Эльман Рустамов - председатель Центрального банка Азербайджанской Республики.