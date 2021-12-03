Целью конференции, которая проходит в административном здании Верховного суда и продлится до 5 декабря, является просвещение студентов-юристов и молодых юристов о реформах, осуществляемых в судебно-правовой системе во исполнение Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева “Об углублении реформ в судебно-правовой системе”, подписанного 3 апреля 2019 года.

В рамках проекта «Просвещение молодежи о судебно-правовых реформах», организованного Общественным объединением «Ассоциация студентов-юристов Европы-Баку» (ELSA Азербайджан), при поддержке Фонда молодежи, Верховного суда и Коллегии адвокатов, в Баку начала работу конференция.

В мероприятии приняли участие судьи, адвокаты, молодые юристы и студенты.

Выступая на конференции, заместитель председателя Верховного Суда Чингиз Аскеров рассказал о деятельности Верховного суда и мерах, принятых в направлении углубления реформ в судебно-правовой сфере.

Он довел до внимания, что в рамках проекта участники примут участие в серии тренингов, связанных с реформами, осуществляемыми в судебно-правовой сфере в нашей стране за последний период, получат возможность повысить свои знания и навыки в этой области.

Было отмечено, что тренинг, проводимый в здании Верховного суда, имеет важное значение с точки зрения подготовки будущих юристов и повышения их знаний о судебной власти. Подчеркнув важность непрерывности этих племенных мероприятий, проводимых совместно с организацией ELSA Azerbaijan. Цель состоит в том, чтобы молодые юристы и студенты проходили практику в Верховном суде.

В свою очередь, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров подчеркнул, что организация ELSA Азербайджан успешно функционирует в последние годы.

Между ELSA и действующими в Азербайджане правовыми учреждениями установлены отношения делового сотрудничества. Коллегия адвокатов с 2018 года тесно и многогранно сотрудничает со студентами-юристами, поддерживает многие инициативы этой организации. Среди адвокатов есть многочисленные юристы, которые в свое время были членами организации ELSA Azerbaijan.

"Наша молодежь, особенно молодые юристы, должны активно участвовать в этих реформах. В ходе трехдневного мероприятия состоится обмен мнениями о новшествах в судебно-правовой сфере, задачах, вытекающих из подписанного главой государства 3 апреля 2019 года Указа “Об углублении реформ в судебно-правовой системе”, проделанной работе, изменениях в законодательстве. В то же время в интерактивном порядке пройдут обсуждения, связанные с реформами в судах, адвокатских учреждениях, судебно-правовой сфере. Наша цель-популяризация профессии юриста среди студентов-юристов. Организация ELSA Azerbaijan сегодня стала банком юридических кадров в стране. С этой точки зрения деятельность организации в нашей стране очень успешна и удовлетворительна”, - сказал Анар Багиров.

Председатель Гражданской коллегии Верховного суда Санан Гаджиев выступил на учебной сессии с докладом на тему “Реформы в судебно-правовой системе” и проинформировал о судебно-правовых реформах, осуществляемых в нашей стране в последние годы. Он напомнил, что в подписанном главой государства в 2019 году указе наряду с совершенствованием законодательства, институциональными изменениями нашли отражение и вопросы, связанные с кадровыми реформами. Также было особо подчеркнуто, что многие вопросы, отраженные в указе, уже реализованы.

Исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров отметил, что Фонд поддержал несколько проектов, идей, инициатив организации ELSA Azerbaijan, и эта работа продолжается.

Участвовавший на мероприятии депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров отметил, что сегодня Азербайджан нуждается в современных, самостоятельных, верных государственной политике, профессиональных, молодых юристах, кадрах. Именно эта молодежь-наше успешное будущее. Данный проект является одним из важных мероприятий по просвещению молодых юристов в рамках реформ, начатых в связи с подписанным главой государства в 2019 году указом “Об углублении реформ в судебно-правовой системе”. Камал Джафаров отметил, что проведение мероприятий организации ELSA Azerbaijan в здании Верховного Суда является положительным опытом, и поблагодарил Молодежный фонд за поддержку проекта.

Отметим, что тренинги проведут судьи Верховного суда и опытные сотрудники Коллегии адвокатов. Молодые юристы и студенты примут участие в учебных сессиях “Реформы института адвокатуры”, “Судебная этика, правила поведения в суде”, “Электронная судебная система, правила ее использования, подача заявлений и жалоб в суды с помощью электронной судебной системы”, “Практическая работа - правила составления процессуальных документов”.

Объединив в своих рядах более 350 городов и университетов из 44 стран Европы, а также более 60 тысяч молодых людей, ELSA является крупнейшей в мире организацией молодежи и студентов, получающих юридическое образование. Эта организация была основана в 1981 году. Азербайджанское представительство было учреждено в 2010 году.